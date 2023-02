Polizei Coesfeld

POL-COE: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Dülmen/Mehrgenerationen Haus und der Kreispolizeibehörde Coesfeld

Bereits seit längerer Zeit gibt es eine gesellschaftliche Diskussion über das Thema Migration und den Umgang zwischen Migrantinnen und Migranten und der Polizei. Diesen Gedanken nimmt das Mehrgenerationenhaus der Stadt Dülmen auf und veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Coesfeld einen Informations- und Gesprächsabend zu dem Thema: "Polizei dein Freund und Helfer - auch für Migranten?".

"Ein (rücksichtsvolles) Miteinander gibt es, wenn der Zusammenhalt und das Verständnis Füreinander gestärkt wird", sagt Jennifer Stocksley vom Mehrgenerationenhaus Dülmen.

Moderiert wird der Abend von Dülmens ehemaliger Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Einleitend wird die in der Flüchtlingshilfe aktive Literatur- und Sprachwissenschaftlerin Dr. Dörthe Schilken in einem Impulsvortrag zum Thema hinführen. Anschließend tritt Polizeidirektor Thomas Eder, Abteilungsleiter Polizei bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld und damit ranghöchster Polizeibeamter im Kreis, in einer Gesprächsrunde unter Einbindung des Publikums mit der Referentin sowie Migrantinnen und Migranten in den Austausch.

"Mir ist dieser Abend sehr wichtig. Polizeikräfte und Zugewanderte kommen in verschiedensten Einsätzen auch bei uns hier im Kreis Coesfeld zusammen. Da ist mir eine Verständigung und ein bürgernaher Umgang auf Augenhöhe sehr wichtig,", betont Thomas Eder den Stellenwert des Themas.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 02. März 2023, um 18.30 Uhr im Forum der "Alten Sparkasse", Münsterstraße 29, in Dülmen statt. Eingeladen zur Teilnahme sind alle interessierten Menschen aus der Region. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Medienvertreter, die im Vorfeld ein Interview oder ergänzende Informationen wünschen, richten ihre Anfrage bitte an die Pressestellen der Polizei in Coesfeld oder der Stadt Dülmen, die Betreiberin des Mehrgenerationenhauses im einsA ist.

