LPI-NDH: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Bad Langensalza (ots) - Eine Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden des 14.08.2022 wurde in Bad Langensalza-Thamsbrück einem E-Rollerfahrer zum Verhängnis. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-jährigen Mannes fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

