POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Kettenreaktion - Sonstiges

Oberkochen: PKW übersehen

Vom Fahrbahnrand der Keplerstraße wollte am Donnerstag um 07:30 Uhr eine 25-jährige Peugeot-Lenkerin rückwärts auf die Fahrbahn einfahren. Hierbei übersah sie einen dahinterstehenden Mercedes eines 43-Jährigen und prallte gegen dieses Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Aalen: Kettenreaktion

Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Auf Höhe der Einmündung Oberalfingen bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige VW-Lenker anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Anprall wurde der VW auf einen davorstehenden Audi eines 47-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Rote Ampel überfahren

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 59-jährige VW Lenkerin die Landstraße von von Schwäbisch Gmünd in Richtung Herlikofen. An der Einmündung zur B29 überfuhr sie die rote Ampel und stieß infolge mit einem BMW eines 33-Jährigen zusammen, welcher seinerseits von der B29 kommend bei grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei dem Unfall wurde der BMW-Lenker, seine 33-jährige Beifahrerin sowie die VW-Lenkerin leicht verletzt.

Herlikofen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker entfernte sich am Donnerstag um 09:30 Uhr unerlaubt von einer Unfallstelle. Beim Rangieren mit seinem LKW fuhr er zunächst vorwärts in die Eckwaldstraße ein. Hier beschädigte er ein Regenrohr an einem dortigen Balkon. Anschließend fuhr der LKW rückwärts in die Zähgasse und entfernte sich letztendlich in Richtung Boppelgasse. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Am Mittwoch stellte ein 66-jähriger Mann seinen Mercedes auf einem Kundenparkplatz in der Ziegelwaldstraße ab. Als er nach dem Einkauf um 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser im vorderen rechten Bereich beschädigt wurde. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine etwa 45-50 jährige Frau gehandelt haben, die mit einem hellen Golf Plus oder ähnlichen Fahrzeug unterwegs war. Hinweise auf die unfallflüchtige Fahrerin nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

