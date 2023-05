POL-MK: Pkw-Scheiben eingeschlagen

Balve (ots) - Eine 79-jährige Balverin wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Im Markt hatte sie zwischen 15.30 und 16 Uhr ihre Geldbörse aus der Handtasche genommen und in ihre Jackentasche oder den mitgeführten Korb gelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Sie machte ansonsten keine verdächtigen Beobachtungen. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Diese verhindert den Einsatz einer verloren gegangenen ...

