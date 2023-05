Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hallo-Mama-Trick

Schalksmühle (ots)

Eine 71-jährige Schalksmühlerin ist am Dienstag auf den "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen. Kurz nach Mitternacht hatte sie eine SMS auf ihrem Handy bekommen: "Hallo Mama! Ich habe eine neue Nummer ..." las die Frau auf ihrem Display. Sie glaubte, dass die Kurznachricht tatsächlich von ihrem Nachwuchs kommen würde. Die Kommunikation wechselte, wie in solchen Fällen typisch, auf einen Messenger-Dienst. Dort tischte der Täter oder die Täterin der Seniorin die übliche Lügengeschichte auf und bat die Mutter, eine Rechnung zu begleichen. Die Frau überwies das geforderte Geld auf ein Konto in Schweden. Leider nahm sie erst nach der Überweisung Kontakt auf mit dem echten Nachwuchs, um ihn auf das schwedische Konto anzusprechen. Die Betroffene versuchte noch, die Überweisung zu stoppen, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor dieser Betrugsmasche, die sich eigentlich einfach entlarven ließe: Durch einen Anruf unter der alten Nummer oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht per Messenger. (cris)

