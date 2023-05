Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Führerschein und Rohr angezündet/ Roller mit gestohlenem Kennzeichen/ Citybike gestohlen/ Scheibe eingeschlagen

Menden (ots)

Ein 77-jähriger Hemeraner wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter Zum Eisenwerk bestohlen. Zwischen den Regalen begegneten ihm zwei Männer, denen er half, einen heruntergefallenen Karton zurückzustellen. Der Senior vermutet, dass ihm währenddessen die Geldbörse gestohlen wurde. Die Geldbörse wurde später auf dem Parkplatz wiedergefunden - allerdings ohne Geld und Bankkarte. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Diese verhindert den Einsatz einer verloren gegangenen Bankkarte im Lastschriftverfahren.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort besonders gut auf ihre Wertsachen aufpassen. Den Geldbeutel zum Beispiel mit oder ohne Tasche in den Einkaufswagen zu legen, ist die schlechteste Idee. Stattdessen sollte sie möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln, verstaut werden.

Am Dienstag oder Mittwoch vor einer Woche wurde einer Pkw-Fahrerin an der Feldstraße die Geldbörse aus dem Auto gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl erst am Mittwochnachmittag beim Blick auf ihr Konto: Dort gab es insgesamt neun Abbuchungen relativ kleiner Beträge, die sie sich nicht erklären konnte. Ihre Geldbörse wähnte sie eigentlich im Handschuhfach ihres Pkw. Als sie dort nachschaute, stellte sie fest, dass der Wagen durchwühlt und die Geldbörse gestohlen wurde.

Ihren Führerschein nahmen Polizeibeamte nun am Dienstag entgegen. Das angebrannte Exemplar lag auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Platte-Heide in der Robert-Leusmann-Straße. Der Finder machte die Polizeibeamten auf eine zweite Brandstelle aufmerksam: Unbekannte haben das Rohr einer Filteranlage in Brand gesteckt. Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass sie einige Tage zuvor gegen 1.30 Uhr zwei Jugendliche beobachtet habe, die das Rohr ansteckten. Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Zeugen haben die Polizei am Dienstagmorgen auf einen sehr desolaten Roller aufmerksam gemacht, der an der Schützenstraße in einer Parkbucht stand. Die Polizeibeamten überprüften das nur provisorisch befestigte Kennzeichen und stellten fest, dass es als gestohlen gemeldet war. Die Polizei konnte dennoch den Eigentümer des Gefährtes ausfindig machen. Der 15-Jährige kam zur Polizeiwache und meldete sein Krad nachträglich als gestohlen. Er habe es erst wenige Tage zuvor gekauft. Weil es nicht versichert sei und er auch keine Fahrerlaubnis habe, habe er es am Freitag zur Schule "geschoben". Als er es mittags wieder nach Hause "schieben" wollte, sei es weg gewesen. Die Polizeibeamten schrieben eine Diebstahls-Anzeige wegen des Rollers und gaben das als gestohlen gemeldete Kennzeichen an den rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Am Donnerstag vergangener Woche wurde an der Franz-Lehar-Straße ein Citybike gestohlen. Die Eigentümerin hatte es dort gegen 12 Uhr abgestellt und angekettet. Als sie gegen 23 Uhr wieder losfahren wollte, war es weg. Am Dienstag meldete sie der Polizei den Diebstahl. Es handelt sich um ein graues Citybike der Marke Pegasus mit 28-Zoll-Rädern.

Am Kirchplatz wurde zwischen Samstagmittag und heute Vormittag, 11 Uhr, die Scheibe eines Ford Fiesta eingeschlagen. Die Halterin gibt an, dass nichts von Wert gestohlen wurde. (cris)

