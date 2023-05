Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Balve (ots)

Eine 79-jährige Balverin wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Im Markt hatte sie zwischen 15.30 und 16 Uhr ihre Geldbörse aus der Handtasche genommen und in ihre Jackentasche oder den mitgeführten Korb gelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Sie machte ansonsten keine verdächtigen Beobachtungen.

Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Diese verhindert den Einsatz einer verloren gegangenen Bankkarte im Lastschriftverfahren.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort besonders gut auf ihre Wertsachen aufpassen. Den Geldbeutel zum Beispiel mit oder ohne Tasche in den Einkaufswagen zu legen, ist die schlechteste Idee. Stattdessen sollte sie möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln, verstaut werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell