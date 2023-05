Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Lauenau (ots)

(He.) Am 03.05.2023 gegen 10:00 Uhr sind 2 bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Lauenau, Rothebreite eingebrochen. Die Täter sind durch einschlagen der Terrassentür in das Wohnhaus gelangt. Nach bisherigen Kenntnissen haben die Täter Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter:

Männlich, 35-40 Jahre, 175-180cm groß, schütteres dunkelblondes Haar bekleidet mit einer rot-orangen Jacke, schwarzer Cargo-/Arbeitshose und weißen Schuhen.

2. Täter:

Männlich, 35-40 Jahre, 175-180 cm groß, schütteres dunkelblondes Haar, Brillenträger, bekleidet mit einer Jeans-Jacke, Jeans-Hose, blauen Schuhen mit weißer Sohle

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Personen und zu einem eventuellen Fahrzeug, was die Täter benutzt haben. Ist zeugen ein Fahrzeug aufgefallen welches im Nahbereich des Tatortes abgestellt war? Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920.

Die Polizei bietet Beratungen zum Thema Einbruchschutz an, bei Interesse melden sie sich bei ihrer örtlichen Polizei Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell