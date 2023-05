Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen entpuppt sich als Schulhofstreit

Stadthagen (ots)

(MM) Am Mittwoch, den 03.05.2023 gegen 13:30 Uhr meldet eine Passantin eine vermeintliche Schlägerei mit 30 Jugendlichen auf dem Schulhof der Schule am Schlosspark. Durch die sofort eingesetzten Funkstreifenwagen der Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Streit zwischen zwei Schülern hatte eine große Menge an Schaulustigen auf den Plan gerufen. Zu einer tatsächlichen körperlichen Auseinandersetzung sei es demnach nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell