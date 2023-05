Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fußgängerin an Kreuzung übersehen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 02.05.2023, gegen 22.10 ereignete sich an der Kreuzung Verdener Straße/Hafenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin.

Laut Zeugenaussagen querte eine 45-jährige Nienburgerin gemeinsam mit einem Arbeitskollegen bei Grünlicht die Kreuzung von der Innenstadt in Richtung Verdener Straße und wurde von einer Golf-Fahrerin, die von der Verdener Straße in die Hafenstraße einbiegen wollte und der ebenfalls Grünlicht angezeigt wurde, übersehen. Trotz ihres Versuchs, der Fußgängerin auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 45-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde von einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige Fahrzeugführerin aus der SG Steimbke erlitt einen Schock und wurde am Unfallort ebenfalls durch Rettungskräfte betreut. Der PKW wurde nur leicht an der Motorhaube beschädigt und war weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell