Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raubüberfall im Kindergarten

Rodenberg (ots)

(He.) Am gestrigen Dienstag kam es in Rodenberg, Im großen Feld, zu einem versuchten Raubüberfall auf die Reinigungskraft des dortigen Kindergartens. Um 16:10 Uhr betraten zwei männliche Personen den Kindergarten und bedrohten die 53-jährige Frau mit einem Messer und verletzten diese auch leicht. Im Laufe des Überfalls wurde die Frau ohnmächtig. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1:

-Südländisches aussehen - ca. 30 Jahre alt - sehr dunkles, braunes Haar - geschätzt 180 cm groß - Vollbart - dunkelblaue Oberbekleidung - blaue Jeans - gebrochen deutsch

Person 2:

- südländisches aussehen - kein Bart - sehr dunkelbraune Haare - ca. 30 Jahre alt - hervorstehende Augen - kein deutsch gesprochen

Dem Opfer wurde nichts entwendet, ob Gegenstände aus dem Kindergarten entwendet wurden konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um telefonische Hinweise von Zeugen, ob in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr, 2 männliche Personen (wie beschrieben) in dem Bereich des Kindergartens in Rodenberg, Im große Feld aufgefallen sind, Tel.: 05723/74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell