Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizei Stolzenau kontrollierten am Montagnachmittag, den 01.05.2023, einen 25-jährigen Stolzenauer, der seinen PKW ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Darüber hinaus trug er eine Substanz bei sich, bei der es sich augenscheinlich um Cannabis handelte.

Im Rahmen einer regulären Streifenfahrt entschlossen sich die Stolzenauer Polizisten in Uchte einen Hyundai-Fahrer zu kontrollieren. Als der 25-Jährige von den Beamten angehalten wurde und ihnen seine Dokumente überreichte, zog er ebenfalls einen Klemmleistenbeutel hervor, in dem sich augenscheinlich Cannabis befand. Sein Versuch, diesen unbemerkt zurück in die Hosentasche zu stecken, schlug fehl. Darauf angesprochen, reagierte er zunächst aggressiv und versuchte, die Fahrertür zu schließen, was ein Polizeibeamter unterband. Nach mehrfacher Aufforderung händigte der nunmehr Beschuldigte den Klemmleistenbeutel aus. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel.

Aufgrund auffälligen Verhaltens führten die Polizisten zudem einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Der 25-Jährige musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

