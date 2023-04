Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Folgemeldung: 28-jähriger Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Duisburg (ots)

Wie bereits berichtet, hat sich am letzten März-Wochenende (26. März, gegen 4 Uhr) ein 28-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Straße Kreuzacker schwer verletzt. Vor Ort reanimierten Rettungskräfte den jungen Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort erlag er in der letzten Woche seinen Verletzungen. Die Obduktion des jungen Mannes brachte keine neuen Erkenntnisse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte eine unangepasste Geschwindigkeit zu dem folgenschweren Unfall.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5473190

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell