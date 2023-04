POL-DU: Neudorf: Gegen Baum geprallt - 70-jähriger Autofahrer verstirbt nach Unfall

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (4. April) gegen 00:40 Uhr auf der Münzstraße einen Stapel Zeitschriften in Brand gesetzt. Bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, beschädigten sie eine Eingangstür. Etwa eine Stunde später rückten die Einsatzkräfte erneut in diese Richtung aus. Ein Mülleimer stand in Flammen. Das Kriminalkommissariat 11 nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer ...

