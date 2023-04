Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Stadthagen (ots)

(bae)Am 28.04.2023 um 22:35 Uhr wird durch zwei Beamte der Polizei Stadthagen ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug wird in der Hüttenstraße in Stadthagen angehalten und kontrolliert. In dem Pkw befinden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen. Die männliche Person auf dem Fahrersitz kann keinen Führerschein oder andere Papiere vorweisen. Mündlich erklärt der Fahrzeugführer, dass er der Halter des Fahrzeugs sei. Eine Überprüfung der Personalien ergab allerdings, dass der Fahrzeughalter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte zweifelsfrei ermittelt werden, dass die Person vor Ort nicht der Fahrzeughalter sein konnte. Deshalb wurde er zur weiteren Klärung zur Wache der Polizei Stadthagen verbracht. Hier konnte ermittelt werden, dass es sich um einen 24 jährigen Rintelner handelt. Dieser gab dann zu, dass er erst vor kurzem durch die Führerscheinprüfung gefallen sei. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie der Angabe falscher Personalien eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell