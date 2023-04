POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Stadthagen (ots) - (bae)In der Nacht vom 28. auf den 29.04.2023 wurde durch unbekannte Täter versucht in die Tankstelle, in der Straße Am Bahnhof, in Stadthagen einzubrechen. Zwar gelang es dem oder den Täter eine Tür aufzubrechen, allerdings handelte es sich hierbei um die Tür zur Kunden Toilette. Da diese nicht mit den Räumlichkeiten der Tankstelle verbunden ist, konnte die Tankstelle selber nicht betreten werden. Daher wurde auch nichts entwendet, es entstand ...

mehr