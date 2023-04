Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Missglückter Einbruch

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 28. auf den 29.04.2023 wurde durch unbekannte Täter versucht in die Tankstelle, in der Straße Am Bahnhof, in Stadthagen einzubrechen. Zwar gelang es dem oder den Täter eine Tür aufzubrechen, allerdings handelte es sich hierbei um die Tür zur Kunden Toilette. Da diese nicht mit den Räumlichkeiten der Tankstelle verbunden ist, konnte die Tankstelle selber nicht betreten werden. Daher wurde auch nichts entwendet, es entstand lediglich Sachschaden an der Toilettentür. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an der Tür ca. 500 Euro. Wer in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen könne möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 98220 in Verbindung setzten.

