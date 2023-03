Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen nach Raub im Altengraben gesucht

Koblenz (ots)

Gegen 22 Uhr des gestrigen Montags, 06.03.2023, kam es zu einem Raubdelikt im Koblenzer Altengraben. Ein 58-Jähriger war dort in Richtung Plan unterwegs, als er zunächst von einem bislang unbekannten männlichen Täter nach einer Zigarette gefragt wurde. Nachdem der 58-Jährige dem jungen Mann eine Schachtel mit Zigaretten hinhielt, trat dieser ihm plötzlich mit dem Fuß in die Rippen, während eine weitere männliche Person ihn von hinten attackierte und zu Boden zog. Am Boden liegend wurde er weiterhin in den Bauch getreten und anschließend seiner Geldbörse beraubt. Insgesamt konnte der Geschädigte drei Tatverdächtige wahrnehmen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

- Person 1: ca. 1,78 m groß, etwa 25-30 Jahre alt, dunkles Blouson und dunkle Jeans, krause schwarze Locken - Person 2: helle Hose - Person 3: helle Jacke

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet mögliche Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen etwas zu den Tatverdächtigen bekannt ist, sich unter der 0261/103-2690 zu melden.

