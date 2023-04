Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht(loh.)

Uchte (ots)

In der Zeit vom 27.04.2023, 16.00 Uhr bis zum 28.04.2023 Uhr, kam es in 31600 Uchte, in der Wilhelm-Kiel-Straße vor dem Haus Nummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter roter Pkw wurde an der Heckklappe durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000,-Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne das sich der Fahrer um die Schadensregulierung kümmerte. Von dem verursachenden Fahrzeug wurden weiße Lackanhaftungen am beschädigten roten Pkw Ford Kuga gesichert. Wer Angaben zum flüchtigen Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, dieses der Polizei Stolzenau unter Tel. 0576190200 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell