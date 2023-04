Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raubüberfall durch falsche Wasserwerker - 3 Beschuldigte im Rahmen der Fahndung festgestellt.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am gestrigen Mittwoch kam es in Rodenberg zu einem Raubüberfall einer 82-jährigen Frau. Zwei männliche Personen gaben sich als Wasserwerker aus und verschafften sich Einlass in das Haus um angeblich die Wasseruhren im Haus ablesen. Die 82-jährige Frau wurde nachdem die Täter das Haus betraten in einem Raum eingeschlossen. Die Dame verständigte eine Nachbarin, die wiederum die Polizei verständigte. Auf der Flucht wurden die beiden Täter durch eine Zeugin fotografiert, eine sofort eingeleitete Fahndung sollte anschließend zum Ergreifen der Täter führen. Kurz vor der Überfallszeit hatte die Polizei an der Autobahnanschlussstelle Lauenau eine geplante Kfz.-Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten drei Beschuldigte (3. Beschuldigter = der Fahrer der beiden Beschuldigten im Alter von 21-24 Jahre und männlich) ermittelt werden, die versuchten sich durch Flucht zu entziehen, die Personen konnten aber umgehend gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden Drogen im Fahrzeug gefunden, sowie festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen das Fahrzeug geführt hat. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich weiterhin heraus, dass nach einem der Beschuldigten mit Haftbefehl aus anderer Sache gefahndet wurde. Alle Beschuldigten haben polizeiliche Erkenntnisse wegen ähnlicher Straftaten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell