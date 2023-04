Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Großbrand in Gewerbegebiet

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern, den 26.04.2023, gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei Rinteln ein Brand in einem Gewerbegebiet im Auetal gemeldet. Betroffen war zunächst eine Firma mit angrenzender Lagerhalle in der Sandstraße in Auetal. Der Brand griff jedoch trotz unverzüglicher Löscharbeiten der Feuerwehr auf eine angrenzende Lagerhalle über.

Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, brannte vollständig ab. Die angrenzende Lagerhalle ist teilweise ab- und vollständig ausgebrannt. Ein 39-jähriger Mitarbeiter der betroffenen Firma erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandbekämpfung waren sämtliche Ortswehren der Gemeinde Auetal als auch die Feuerwehren Rinteln und Bückeburg mit insgesamt über 120 Kräften im Einsatz.

Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Warnmeldungen ergingen. Auch waren Straßensperrungen für die Löscharbeiten erforderlich.

Polizei Rinteln hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell