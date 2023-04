POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots) - (ma) Ein Mountainbike der Marke "Bulls", Typ Wildcard 1, ist am Freitag am Bückeburger Bahnhof gestohlen worden. Das codierte Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Maschendrahtzaun angeschlossen. Der Dieb zerschnitt einige Maschen des Zaunes, um so das grün-schwarze MTB mit einem geschätzten Zeitwert von 400 Euro zu stehlen. Ein weißes Damenrad ist zwischen Freitag und Sonntag in der Bückeburger Fußgängerzone abhanden gekommen. Das entwendete ...

