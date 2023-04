POL-NI: Fahrraddiebstähle

Nienstädt/Kirchhorsten (ots) - (ma) Am Bahnhof in Kirchhorsten ist am Sonntag ein E-Scooter der Marke "Soflow", Typ SO 3, im Wert von ca. 400 Euro gestohlen worden. Der Diebstahl muss sich in der Zeit von 16.40 bis 19.20 Uhr zugetragen haben. Das grün-schwarze Zweirad hatte die Geschädigte mit einem Kettengliederschloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen. Der Anzeigeerstatterin kamen beim Verlassen der S-Bahn in Richtung Bückeburg drei bis vier Jugendliche ...

