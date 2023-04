POL-NI: E-Scooter gestohlen

Heeeßen (ots) - (ma) Am vergangenen Freitag ist in der Zeit von 08.50 bis 10.30 Uhr an der Bückebergstraße in Heeßen, während der Abwesenheit der Hauseigentümer, in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Der oder die Einbrecher drangen durch ein eingeschlagenes Fenster in das Erdgeschoß des Gebäudes ein und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke und weitere Behältnisse. Offensichtlich suchten die Täter gezielt nach Bargeld und Wertsachen, wobei eine ...

mehr