Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte entwenden Außenmobiliar von Bäckerei und Gaststätte

Nienburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter diverses Außenmobiliar von einer Bäckerei sowie einer Gaststätte entwendet.

In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 22./23.04.2023, zwischen 16 Uhr und 7.20 Uhr, wurden sechs Stapelstühle einer Bäckerei an der Langen Straße sowie am Sonntagabend zwischen 19.30 und 21.05 Uhr ein Glastisch einer Gaststätte an der Poststraße gestohlen. Das Außenmobiliar war jeweils mit einem Drahtseil gegen die Wegnahme gesichert.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell