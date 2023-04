POL-NI: Diverse Verstöße von Fahrzeugführern in Kontrollstelle festgestellt

Nienburg (ots) - (KEM) Gestern, den 26.04.2023, gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei Rinteln ein Brand in einem Gewerbegebiet im Auetal gemeldet. Betroffen war zunächst eine Firma mit angrenzender Lagerhalle in der Sandstraße in Auetal. Der Brand griff jedoch trotz unverzüglicher Löscharbeiten der Feuerwehr auf eine angrenzende Lagerhalle über. Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, brannte vollständig ab. Die ...

