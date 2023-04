Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Über 90 Kinder verbringen den Zukunftstag bei der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am 27. April war es wieder so weit: Mehrere Dienststellen der PI Nienburg/Schaumburg haben anlässlich des Zukunftstages in beiden Landkreisen wieder zahlreichen Kindern die Türen geöffnet und tiefe, exklusive Einblicke in den Polizeiberuf gewährt. Insgesamt 93 Kinder erhielten die Gelegenheit, ihre Polizei in Nienburg, Marklohe, Stadthagen, Bad Nenndorf, Bückeburg und Rinteln hautnah zu erleben.

Der Zukunftstag, oder auch "Girls'Day, Boys'Day" genannt, für Mädchen und Jungen wird in jedem Schuljahr an allen allgemeinbildenden Schulen für die Schuljahrgänge 5 - 9 durchgeführt und dient der gendersensiblen beruflichen Orientierung. Erst seit 1981 dürfen auch Frauen bei der Schutzpolizei tätig sein. Inzwischen ist die Polizei eine moderne, sich ständig weiterentwickelnde Organisation mit zahlreichen Frauen und Männern, die Seite an Seite für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen.

Egal ob Junge oder Mädchen, die Kinder erwartete ein vielfältiges und auch aktives Programm. So durften sie die Dienststellen besichtigen, polizeiliche Einsatzmittel wie Schutzwesten oder auch den Einsatzgürtel unter die Lupe nehmen, ihre eigenen Fingerabdrücke sichern, aber auch Geschwindigkeitsmessungen mit einem Handlasermessgerät durchführen. Am Sitz der Inspektion bot sich zudem die Gelegenheit, eine Vorführung der Diensthundeführergruppe zu erleben und Wissenswertes über die Arbeit der Polizei mit ihren Diensthunden zu erfahren. Darüber hinaus durften die Kinder auf die W31 steigen - ein Boot der Wasserschutzpolizeistation Nienburg, das die Wasserschützer eigens für die Kinder auf ihrem Trailer zur Inspektion brachten. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten standen bereit, den Kindern alle vorhandenen Fragen rund um die Polizei zu beantworten.

"Wir freuen uns in jedem Jahr sehr über das große Interesse zahlreicher Kinder, die ihren Zukunftstag bei der Polizei verbringen möchten. An dem Tag sind uns zwei Dinge besonders wichtig: Zum einen möchten wir mögliche Hemmschwellen von Kindern gegenüber der Polizei abbauen und ihnen zeigen, dass sie sich jederzeit an uns wenden können. Darüber hinaus möchten wir ihnen für ihre berufliche Zukunft eine Entscheidungshilfe bieten, indem sie viele tiefe Einblicke in unseren vielseitigen und spannenden Beruf erhalten.", erklärt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg.

Im Landkreis Nienburg besichtigten 37 Kinder und im Landkreis Schaumburg 56 Kinder die Polizeidienststellen. Die Plätze für den Zukunftstag bei der Polizei sind sehr begehrt. Eltern von Kindern, die Interesse haben, den Zukunftstag 2024 bei der Polizei zu verbringen, sollten sich ggfs. bis zu 4 Monate vorher bei ihrer Wunschdienststelle melden.

