POL-MS: 16-Jährigen angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Freitag (6.5.) erhielt die Polizei Münster Kenntnis über ein mögliches Sexualdelikt an einer Grundschule in Kinderhaus. Ein Unbekannter soll am vergangenen Mittwoch (27.4., zwischen 13:10 Uhr und 14:00 Uhr) sexuell übergriffig gegenüber einem elfjährigen Jungen geworden sein. Laut Aussagen ...

