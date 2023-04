Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Aggressiver Reisender greift Passanten, Arzt und Bundespolizisten an

Neumünster (ots)

Aus bisher unerklärlichen Gründen griff ein junger Mann einen Passanten in der Bahnhofshalle im Bahnhof Neumünster und später noch eine Bundespolizeistreife sowie einen hinzugerufenen Arzt an. Zur Beobachtung wurde er erst einmal ins FEK eingeliefert.

Heute Morgen gegen 02.30 Uhr griff ein 18-jährigen Mann einen Passanten in der Bahnhofshalle an und verletze ihn dabei am Hals. Als der junge Mann eine hinzueilende Bundespolizeistreife bemerkte, ergriff er die Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Dabei schlug und trat er in Richtung der Beamten, sodass er fixiert werden musste und mit zur Dienststelle genommen wurde.

Dort stellten die Polizisten seine Identität fest und ermittelten, dass eine Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl mit einer Aufenthaltsermittlung nach ihm fahndete. Nach Aufnahme der Anzeigen und Erteilung eines Hausverbots für den Bahnhof durch die Bahn, durfte der junge Marokkaner die Dienststelle eigentlich wieder verlassen. Doch er wollte nicht, war sehr aggressiv und schlug und trat auf die Beamten ein und bespuckte sie. Daraufhin wurde der 18-Jährige in Gewahrsam genommen und ein Arzt hinzugerufen. Dieser wurde durch ihn ebenfalls attackiert. Daraufhin wurde der Mann mit einem RTW unter Begleitung der Polizisten ins FEK verbracht. Dort bedrohte und beleidigte er eine Krankenpflegerin und musste erneut fixiert werden, bis er sich wieder beruhigt hatte. Den jungen Mann erwarten jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell