BPOL-FL: NMS - Mann hat kein Ticket, aber Haftbefehl; spielenden Kindern fällt der Ball ins Gleis

Neumünster (ots)

Ein 40-jähriger Mann wollte nur von Neumünster nach Rickling mit der Bahn fahren, allerdings ohne Ticket. Das rief die Bundespolizei auf den Plan die ermittelte, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Gestern Abend gegen 22.45 Uhr verständigte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei im Bahnhof Neumünster, weil sie Probleme mit einem Mann hatte, der ohne Ticket nach Rickling fahren wollte. Er sollte von der Fahrt ausgeschlossen werden. Die Bundespolizisten nahmen sich dem 40-Jährigen an und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft ihn mit Haftbefehl wegen Diebstahl suchte. Er hatte seine verhängte Geldstrafe bis dato nicht bezahlt und konnte dies jetzt auch nicht. Der Mann wurde verhaftet und in die JVA eingeliefert, in der er die nächsten 39 Tage verbringen muss.

Kurz zuvor gegen 20.00 Uhr hatte der Fahrdienstleiter Neumünster die Bundespolizei alarmiert, da auf Höhe des Ausfahrtsignals Kinder mit einem Ball in Gleisnähe spielten. Da der Ball des Öfteren ins Gleis fiel, holten die Kinder ihn immer wieder zurück und gaben sich so scheinbar unbewusst in Lebensgefahr. Ein ICE hielt daher extra auf der Strecke an. Die Spielenden konnten von den Bundespolizisten angetroffen und über ihr gefährliches Fehlverhalten belehrt werden.

Die Bundespolizei warnt erneut: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Der Aufenthalt im Gleis ist lebensgefährlich und nicht umsonst verboten. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines Zuges beträgt bis zu einem Kilometer.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell