POL-PDLU: Verkehrsunfall vermutlich unter Alkoholeinfluss

Fußgönheim (ots) - Am 28.01.2023, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Fußgönheim. Eine Tür und ein Fenster wurden beschädigt, sowie mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der ...

