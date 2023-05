POL-NI: Nienburg - Randalierende Kinder im Parkhaus

Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstagabend, den 02.05.2023, gegen 22.10 ereignete sich an der Kreuzung Verdener Straße/Hafenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Laut Zeugenaussagen querte eine 45-jährige Nienburgerin gemeinsam mit einem Arbeitskollegen bei Grünlicht die Kreuzung von der Innenstadt in Richtung Verdener Straße und wurde von einer Golf-Fahrerin, die von der Verdener Straße ...

mehr