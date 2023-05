Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Handwerker bieten Dienstleistung an

Lauenau (ots)

(He.) Die falschen Handwerker melden sich klingeln unaufgefordert bei dem Geschädigten und bieten Handwerkerarbeiten an dessen Wohnhaus an. Für einfache Dachdeckerarbeiten veranschlagen sie einen weit überhöhten Preis. Die Täter stellen sich mit Namen hiesiger Handwerker vor, vermutlich erhoffen sie sich dadurch eine erhöhte Seriosität. In diesem Fall stellten sich die falschen Handwerker im Bereich Lauenau vor. Hinweis der Polizei: Wenn Sie Aufträge vergeben wollen vergewissern Sie sich, ob es um richtige Handwerker handelt. Lassen Sie sich keine unnötigen Arbeiten aufdrängen, holen Sie sich Kostenvoranschläge für eventuelle Tätigkeiten ein.

