Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuer in einer Klinik gelegt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Vorfahrt missachtet

In der Pfarrgartenstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem 2500 Euro Sachschaden entstand. Eine 47-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Schulstraße und stieß beim Einbiegen in die Pfarrgartenstraße mit einem Opel-Corsa zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben hierbei unverletzt.

Winnenden: Feuer in Klinik gelegt

Die örtliche Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in eine Klinik in der Schloßstraße ausrücken, nachdem im Zimmer eines Patienten ein Feuer ausgebrochen war. Dieses wurde vom Klinikpersonal relativ schnell bemerkt und von zwei Angestellten gelöscht. Es liegen Hinweise vor, dass das Feuer von dem Patienten gelegt wurde, indem Zeitungen und Kleidungsstücke in Brandgesetzt wurden. Beim Löscheinsatz wurden sowohl zwei Angestellte als auch der 60-jährige Tatverdächtige leicht verletzt. Alle drei mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Die Krankenstation wurde von der Feuerwehr belüftet und ist weiterhin funktionsfähig. Der Sachschaden im betroffenen Krankenzimmer beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

