POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit 15.000 Euro Blechschaden

Rund 15.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, auf der Waldmössinger Straße passiert ist. Ein 63-jährige Fahrerin eines VW-Caravelle war auf der Waldmössinger Straße in Richtung Schramberg-Waldmössingen unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 38 prallte die Frau mit einem vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW Polo einer 17-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen davorstehenden Ford Focus eines 28 Jahre alten Mannes geschoben. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereuten VW Polo. Die Polizei schätzt den am Ford entstandenen Schaden auf etwa 6.000 Euro, am Polo auf rund 5.000 Euro und am VW Caravelle auf ungefähr 4.000 Euro.

