Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Beim Einfahren auf eine Straße nicht aufgepasst - 5000 Euro Schaden

Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Donnerstagabend auf der Stockacher Straße in Nenzingen gekommen. Beim Einfahren auf die Straße hat eine 23-jährige BMW-Fahrerin nicht aufgepasst und ist mit einem VW Passat zusammengestoßen, dessen 45-jährige Fahrerin auf der Stockacher Straße in Richtung Stockach unterwegs war.

