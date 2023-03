Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 58-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montagnachmittag (6. März) kam es auf der Bönener Straße in Höhe der Einmündung zur Straße "Auf dem Höhkamp" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 17.10 Uhr befuhr sie die Bönener Straße mit einem Volkswagen in Richtung stadtauswärts, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Golf stieß zunächst mit zwei Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum zusammen, ehe er im Straßengraben zum Stillstand kam. Die Kamenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell