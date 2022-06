Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am frühen Dienstagabend kam es in Eberstadt um kurz nach 18Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die PKW Fahrerin bog von der Heidelberger Landstraße über die Straßenbahnschienen in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, welche von rechts kam und den Fahrradweg parallel zur Heidelberger Landstr. befuhr. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde vorerst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Berichterstatterin: POK'in Loll, Pst. Pfungstadt.

