Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand, Fahrraddiebstahl, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 21.30 Uhr stellte ein 30-Jähriger seinen Opel auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Röchlingstraße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte auf den ebenfalls dort abgestellten VW einer 21-Jährigen.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr am Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein grau-schwarzes Herrenrad der Marke Bulls, 27 Gang, 27,5 Zoll, das mit einem Kabelschloss gesichert am Fahrradständer der Hochschule in der Beethovenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Mehrfach betrat ein 23-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr am Bahnhof Goldshöfe die Bahngleise, weshalb Zeugen die Polizei verständigten. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, sollte er zur Abklärung seiner Identität zum Polizeirevier verbracht werden. Als er dies realisierte, unternahm er einen Fluchtversuch, der unterbunden wurde. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der 23-Jährige vehement, stemmte sich mit den Füßen gegen den Streifenwagen und versuchte, sich aus den Griffen der Beamten zu befreien. Der Mann wurde letztlich wegen seines gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Facheinrichtung gebracht. Zudem erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Rauchentwicklung in der Küche

Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden, der am Donnerstagabend in der Deinbacher Straße entstand, auf rund 50.000 Euro. Gegen 22.15 Uhr hatte eine 41-Jährige eine Pfanne mit Fett zum Erhitzen auf den Herd gestellt und war dann von ihrem Kind abgelenkt worden. Nachdem sie die Küche wieder betrat, stellte sie fest, dass Hängeschränke aufgrund der starken Hitze bereits zu glühen angefangen hatten und sich Rauch entwickelte. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort; zusätzlich befand sich auch die Besatzung eines Rettungswagens im Einsatz. Alle Bewohner des Gebäudes hatten dieses unverletzt verlassen können.

Schwäbisch Gmünd: Mann mit Kettensäge unterwegs

Nachdem ein 38-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr mit einer Elektrokettensäge in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt unterwegs war, verständigten mehrere verängstigte Personen die Polizei. Der Mann konnte im Zuge der Fahndung im Bereich des Einkaufszentrums City Center am Kalten Markt angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und war aggressiv. Er wurde bis Freitagmorgen in Gewahrsam genommen. Die Kettensäge wurde sichergestellt. Konkret bedroht hat er nach bisherigen Erkenntnissen niemanden.

Ellwangen: Mehrere Fahrzeuge an Unfall beteiligt

Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau ereignete. Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 84-Jähriger auf einen Anhänger auf, welcher dort abgestellt war, um ein Pannenfahrzeug abzusichern. Zwei hinter ihm fahrende Autofahrer konnten rechtzeitig abbremsen; ein weiterer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, wobei die Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell