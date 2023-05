POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Plate (ots) - In Plate haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 16 Uhr bis Mittwoch 09 Uhr eine Ortseingangstafel der Ortschaft gestohlen. Augenscheinlich wurde das Verkehrsschild Höhe Bahnübergang in Richtung Consrade abgeschraubt und entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet die ...

