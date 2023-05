Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Papiercontainer in Brand gesetzt

Parchim (ots)

In Parchim sind am Mittwochabend zwei Papiercontainer in Brand gesetzt worden. Ein weiterer Abfallcontainer wurden durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Der Brand in der Meyenburger Straße, Höhe Wasserturm wurde gegen 20.45 Uhr entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell