Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Barmstedt: Vollbrand einer Gartenlaube

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 20:07 Uhr +++ Einsatzort: Barmstedt, Brunnenstraße +++ Einsatz: Feuer, größer Standard (FEU G)

Im Kleingartenverein in der Barmstedter Brunnenstraße ist am Donnerstagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten waren umfangreich.

Einsatzleiter und stellvertretender Wehrführer Kay Seifert konnte bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort einen hellen Feuerschein über dem Kleingartenverein wahrnehmen. Das Feuer war bereits weit fortgeschritten und drohte auf die umliegenden Gartenlauben überzugreifen. Für die Feuerwehr Barmstedt wurde Vollalarm ausgelöst.

Es wurde ein massiver Löschangriff vorbereitet - der zunächst vorgetragene Löschangriff mit zwei handgeführten Strahlrohren zeigte jedoch schnell Wirkung. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Die betroffene Gartenlaube selbst brannte jedoch vollständig aus.

In der etwa 50 Quadratemer großen und in Holzbauweise errichteten Laube waren neben diversen Hausrat und Gartengeräten auch mehrere Gasflaschen untergebracht. Atemschutztrupps brachten diese in einen sicheren Bereich, wo die Gasflaschen abgekühlt wurden.

Anschließend wurden die Nachlöscharbeiten im Innen- und Außenagriff vorgenommen. Dazu wurde mit Handwerkzeugen und Einreißhaken die Laube zum Teil eingerissen, um an alle Brandnester gelangen zu können.

Die Arbeiten dauern aktuell (21:55 Uhr) noch weiter an. Die Brunnenstraße ist für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Polizei die Ermittlung zur Brandursache aufnehmen.

Kräfte

FF Barmstedt: 42 mit 7 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen Rettungsdienst: 2 mit 1 Fahrzeug Polizei: 2 mit 1 Fahrzeug Einsatzleiter: Kay Seifert, stellvertretender Wehrführer FF Barmstedt

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell