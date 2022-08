Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche

Wesel (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 07.08 Uhr bis 15.00 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Augustastraße ein und stahlen Bargeld.

In einem weiteren Fall verschafften sich zwei Unbekannte am Freitag gegen 12.40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Viehtor. Anschließend drangen sie gewaltsam in eine Wohnung ein. Ob bzw. was sie erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, trug lange, dunkle Jeanshose und ein dunkles T-Shirt. Einer der beiden hatte dunkelblonde Locken, der andere trug die Haare "glatt".

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell