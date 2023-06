Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg: SEK zur Vollstreckung eines Haftbefehls im Einsatz

Rudersberg: (ots)

Am Donnerstagabend wurde in Rudersberg ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Gegen ihn lag ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkter Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Nötigung vor, der am gestrigen Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr vollstreckt wurde. Weil bekannt war, dass der Tatverdächtige auch in Besitz einer Schusswaffe sein könnte, wurde von der Polizei das Spezialeinsatzkommando vom Polizeipräsidium Einsatz hinzugezogen. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell