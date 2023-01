POL-NB: Handbremse vergessen-PKW rollt in Heringsdorf in Sackgraben

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 20.01.2023, gegen 15.15 Uhr kam es auf der L 35, Höhe der Ortschaft Burow, am Abzweig in Richtung Demmin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Volvo befuhr die L 35 aus Richtung Altentreptow kommend und beabsichtigte am Abzweig auf die L 271 in Richtung Demmin nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den auf der L 35 im Gegenverkehr ...

