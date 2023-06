Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall - Radfahrer übersehen

Aalen (ots)

Schorndorf - Radfahrer übersehen

Ein 18-jähriger Golf-Fahrer übersah am Freitag gegen 16 Uhr beim Linksabbiegen von der Burgstraße einen entgegenkommenden Radfahrer auf dem Radweg. Der Radfahrer flog über den Kotflügel und die Windschutzscheibe, trug keinen Helm und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er wurde zur Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell