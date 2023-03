Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung zwischen Leubsdorf und Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Abend des 14.02.2023 um 19:30 Uhr kam es auf der B42 bei Leubsdorf zu einem Verkehrsdelikt. Der tatverdächtige Fahrzeugführer befuhr mit einem dunklen SUV der Marke Jaguar die B42 von Leubsdorf kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. An einer unübersichtlichen Stelle setzte der SUV zu einem Überholmanöver an. Dabei wollte er eine Fahrzeugkolonne bestehend aus einem PKW und einem LKW überholen. Aufgrund des leichten Kurvenverlaufs und des vorausfahrenden LKW war es für den Fahrzeugführer des SUV vermutlich nicht möglich, den entgegenkommenden PKW zu sehen. Die beiden PKW entgingen nur um Haaresbreite einem Frontalzusammenstoß , ehe der SUV zwischen dem in gleicher Richtung fahrenden PKW und LKW wieder einscheren konnte. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um weitere Zeugenhinweise, insbesondere um die Meldung des gefährdeten Fahrzeugführers.

Hinweise sind per E-Mail - pilinz.wache@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 02644/943-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell