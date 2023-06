Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Essen auf dem Herd vergessen - Mit Getränkedose nach einem Mann geworfen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmittag einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen in der Stettiner Straße abgestellten Nissan Micra streifte. Die Beschädigung wurde gegen 13.45 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bopfingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten, zog sich ein 26 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagmittag zu. Gegen 13.20 Uhr überholte der Zweiradfahrer auf der Kreisstraße 3200 zwischen Röttingen und Kahlhöfe ein vorausfahrendes Fahrzeug. Beim Widereinscheren verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Honda, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Straße. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Auf rund 3000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall entstand, der sich am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW die B 19 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen. Hier kam ihm - eigenen Angaben zufolge - ein silberfarbener Peugeot entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet und seinen Pkw streifte. Ohne anzuhalten fuhr der Peugeot nach dem Zusammenstoß davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Führerschein wurde beschlagnahmt

Wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierten Beamte des Aalener Polizeireviers am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr im Westlichen Stadtgraben den Fahrer eines Audi A6. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter der Wirkung von BTM stand, weshalb er sich einem entsprechenden Test unterziehen sollte. Der 26-Jährige stellte die polizeiliche Maßnahme in Frage, fing an aggressiv zu werden und verweigerte die Durchführung des Tests. Nachdem nun auch seine beiden Beifahrer aus dem Fahrzeug stiegen und ein weiterer Passant, der wohl ein Bekannter des 26-Jährigen ist, anfingen sich in das Geschehen einzumischen, wurden zwei weitere Streifenwagen angefordert. Erst nach längerer Diskussion unterzog sich der 26-Jährige einem Drogentest, der prompt auch positiv ausfiel, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Aalen: Mit Getränkedose nach einem Mann geworfen

Zwei 13 und 14 Jahre alte polizeibekannte Jungen gerieten am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Bereich des Mercatura mit einem 28-Jährigen in einen Streit, in dessen Verlauf einer der beiden dem Mann eine gefüllte Getränkedose an den Kopf warf. Hierbei erlitt dieser Schürfwunden im Gesicht. Eine 48-Jährige wurde von den Jugendlichen beleidigt. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren Hyundai Tucson auf der Landesstraße 1060 zwischen Rattstadt und Neunheim anhalten. Ein 54-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Essen auf dem Herd vergessen

Ein Anwohner eines Gebäudes in der Weißensteiner Straße verständigte am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem der Rauchmelder in einer Wohnung angeschlagen hatte und beißender Rauch wahrgenommen wurde. Von Kräften der Feuerwehr wurde die Wohnung geöffnet, nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand reagiert hatte. In der Wohnung wurde ein Topf mit Essensresten auf dem angeschalteten Herd festgestellt und beseitigt. Anschließend wurde die Wohnung gut durchgelüftet.

Schwäbisch Gmünd: Radlerin leicht verletzt

Am Sonntagmorgen ereignete sich kurz vor 9 Uhr auf der Filstalstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52 Jahre alte Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radlerin befuhr die Filstalstraße in Richtung Lauterstein, wo sie zu spät bemerkte, dass ein vor ihr fahrender Dacia verkehrsbedingt anhalten musste und auf das Fahrzeug auffuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2600 Euro; der 61 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 28-Jähriger wurde am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers in Gewahrsam genommen, nachdem er in seiner Wohnung in der Straße "An der Oberen Halde" randaliert und auch seine Lebensgefährtin beleidigt hatte. Da sich der Mann vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurden weitere Beamte angefordert. Letztlich wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen; hierbei beleidigte er alle eingesetzten Beamten.

