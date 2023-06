Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Sachbeschädigung - Einbruch - Holzsitzbänke angezündet

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Dorffest-Banner entwendet

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, wurde an der Ortseinfahrt Fachsenfeld, auf Höhe des Kriegerdenkmals, ein 100x140cm großes Werbebanner von der Begrüßungstafel abmontiert und komplett entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Banners nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Neresheim: Bushaltestelle beschädigt

Mit schwarzer Farbe wurde zwischen Samstag und Sonntag ein Buswartehäuschen in der Heidenheimer Straße, auf Höhe der Einmündung in die Industriestraße, beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 entgegen.

Abtsgmünd: Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen auf einem Kleingartengrundstück im Bereich Laubach gewaltsam ein Zauntor aufgebrochen hat und anschließend versuchte die Tür zu einer Gartenhütte aufzubrechen. Diese wurde hierbei erheblich beschädigt. Zudem wurde ein Stück Zaun beschädigt. Hinwiese auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Dewangen: Ortschild entwendet

Das Ortsschild von Rodamsdörfle, am Ortsausgang in Richtung Berg, wurde zwischen Freitagnachmittag, 17:30 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Schildes nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Oberkochen: Holzsitzbänke angezündet

Zwei Sitzbänke an der Kneippanlage im Langertal wurden durch bislang unbekannte Vandalen angezündet. Am Montag gegen 7 Uhr wurden die beiden brennenden Holzbänke, welche dadurch komplett zerstört wurden, festgestellt. Die Feuerwehr Oberkochen rückte mit zwei Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften aus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Waschhalle

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher ein Fenster an einer Waschhalle in der Buchstraße auf. Anschließend drang der Unbekannte in die Büroräumlichkeiten ein und durchsuchte diese. Aus einer Schublade wurden 50 Euro Bargeld entwendet. Weiterhin wurde durch den Eindringling der Stromverteilerkasten aufgehebelt und sämtliche Aktenordner durchsucht. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell