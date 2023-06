POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer in Stadland

Delmenhorst (ots) - Ein 11-Jähriges Kind erlitt bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 19:15 Uhr, in der Margarethenstraße ereignete, leichte Verletzungen. Der Junge bog mit seinem Fahrrad von der Feldstraße nach links in die Margarethenstraße ab. Dabei befuhr er in den Einmündungsbereich in einem zu engen Bogen und stieß mit einem PKW Skoda eines 57-Jährigen Delmenhorsters zusammen, ...

